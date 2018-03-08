Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Teknolojinin beşiği San Francisco eriyor, şehri terk eden edene!

    Teknolojinin beşiği San Francisco eriyor, şehri terk eden edene!

    Bugün; teknolojinin beşiği, ABD'nin en gözde şehirlerinden birinin 'karanlık' yüzüyle baş başa bırakacağız sizi. Milyonların yaşamak için can ettiği şehirdeki son durum hayallerini yerle bir edecek!

    Derleyen: Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
    08.03.2018 - 20:11 | Son Güncelleme:
    1 / 33
    Teknolojinin beşiği San Francisco eriyor, şehri terk eden edeneNext

    San Francisco... Dünyada milyonlarca insanın hayalini süsleyen, gidenin tekrar tekrar bulunmak istediği bir şehir. Silikon Vadisi'ne ev sahipliği yapan bu görkemli şehir günden güne halkını kaybediyor, eriyor!

    Etiketler: san francisco , abd , teknoloji , silikon vadisi
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri