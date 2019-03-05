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Tehdit, taciz, saldÄ±rganlÄ±k bitmezse: SoluÄŸu karakolda alacaklar

Son birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r Hollywood Ã¼nlÃ¼lerini bile gÃ¶lgede bÄ±raktÄ± Ä°ngiliz kraliyet ailesinin genÃ§ Ã¼yeleri. Ã–zellikle de aileye evlilik yoluyla katÄ±lan iki genÃ§ kadÄ±n.Â

DEPO PHOTOS, BACKGRID USA

HÃ¼rriyet Haber
05.03.2019 - 10:44 | Son GÃ¼ncelleme:
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Tehdit, taciz, saldÄ±rganlÄ±k bitmezse: SoluÄŸu karakolda alacaklarNext

Ã–nceleri bÃ¼yÃ¼k gelin Kate Middleton tek baÅŸÄ±na bÃ¼tÃ¼nÂ ilgiyi Ã¼zerinde topluyordu. Daha sonraÂ  aileye Meghan Markle da katÄ±lÄ±nca iÅŸler deÄŸiÅŸti. Milyonlarca kadÄ±nÄ±n gÃ¶zÃ¼nde "modern Ã§aÄŸlarÄ±n KÃ¼lkedisi" olan Middleton ile Markle'Ä±n arasÄ±nda kÄ±yasÄ±ya bir rekabet yaÅŸanmaya baÅŸlandÄ±. Ãœstelik sadece sarayda deÄŸil, dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndaki milyonlarca hayran arasÄ±nda da. Ä°ki genÃ§ kadÄ±nÄ±n birbirleriyle Ã§ok da iyi geÃ§inemediÄŸi ortaya Ã§Ä±kÄ±nca bu rekabet de iyice kÄ±zÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ki dÃ¼ÅŸesin hayranlarÄ±nÄ±n "kapÄ±ÅŸma noktasÄ±" da sosyal medya oldu.

DEPO PHOTOS, BACKGRID USAÂ Â 

Etiketler: kate middleton , meghan markle , sosyal medya

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