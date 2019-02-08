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    Tarihte bugün neler oldu? 8 Şubat olayları

    8 Şubat’taki tarihi olaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, tarihte bugün neler oldu? İşte, dünya tarihine yer etmiş önemli olaylar, 8 Şubat’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler

    Hürriyet Haber
    08.02.2019 - 09:43 | Son Güncelleme:
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    Tarihte bugün neler oldu 8 Şubat olaylarıNext

    Dünya tarihine yer etmiş önemli olaylar zaman zaman Google doodle’ı ve sosyal medya üzerinden hatırlatılıyor. Peki, tarihte bugün neler yaşandı, hangi ünlü isimler doğdu, hangileri hayatını kaybetti. İşte, ‘Tarihte bugün neler oldu?’ sorusunun yanıtı

    Etiketler: son dakika , haberler

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