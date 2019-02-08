Tarihte bugün neler oldu? 8 Şubat olayları

Dünya tarihine yer etmiş önemli olaylar zaman zaman Google doodle’ı ve sosyal medya üzerinden hatırlatılıyor. Peki, tarihte bugün neler yaşandı, hangi ünlü isimler doğdu, hangileri hayatını kaybetti. İşte, ‘Tarihte bugün neler oldu?’ sorusunun yanıtı
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