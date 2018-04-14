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    Suriye’de neresi, hangi silahla vuruldu? Fırtına Gölge de sahnede…

    ABD, İngiltere ve Fransa bugün beklenen operasyonu yaptı ve Duma'da kimyasal silah kullandığı iddia edilen Suriye rejimine ait çok sayıda hedefi vurdu. Peki Suriye'de nerede, hangi silahlar kullanıldı? İşte yanıtı...

    hürriyet.com.tr
    14.04.2018 - 10:02 | Son Güncelleme:
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    Suriye’de neresi, hangi silahla vuruldu Fırtına Gölge de sahnede…Next

    ABD, İngiltere ve Fransa’nın bugün Suriye’ye düzenlediği füze ve uçak saldırılarında en çok hedef alınan bölge Şam ve çevresi oldu. Operasyonu tetikleyen kimyasal saldırının yapıldığı Duma ile Şam arasındaki bölgede ve Kasyun Dağı yakınındaki Cemraya’da bulunan askeri ve bilimsel tesisler ile Şam Uluslararası Havalimanı ve Meze Askeri Havalimanı hedefler arasındaydı. Bu bölgelerin çoğu ABD’nin Tomahawk füzeleriyle vuruldu.

    Etiketler: son dakika , son dakika haberi , suriye saldırı , Suriye operasyonu

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