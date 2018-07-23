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    Haberler >Teknoloji>Sürekli görüyoruz! Peki ne anlama geldiğiniz hiç düşündünüz mü?

    Sürekli görüyoruz! Peki ne anlama geldiğiniz hiç düşündünüz mü?

    Hayata dair aslında her gün karşılaştığımız ama üzerine hiç düşünmediğimiz bir sürü şey var. Kimi şeyleri amacından farklı bir şekilde kullanıyoruz, kimi ayrıntıları ise hiç fark etmemişiz. İşte günlük hayattan dikkatimizi çekmeyen ayrıntıların anlamları...

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    23.07.2018 - 21:39 | Son Güncelleme:
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    Sürekli görüyoruz Peki ne anlama geldiğiniz hiç düşündünüz müNext

    Telefonu kapatırken her zaman karşımıza çıkan bu tuşun üzerindeki özel sembolün gerçek anlamını merak ettiniz mi?

    Etiketler: buluş , icat , teknoloji

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