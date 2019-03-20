Süpermarket yerine halk pazarına gidiyor

Siz de zaman zaman büyük kentin karmaşasından kaçıp doğanın kollarına sığınmayı düşünmez misiniz? Bazı ünlüler işte tam da bunu yapıyor. Kelimenin tam anlamıyla "tası tarağı toplayıp" köylere yerleşiyorlar. Hatta öyle ki bazıları büyük kentlerdeki evlerini de satıp tamamen köy hayatı yaşıyor.



INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV