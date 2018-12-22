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Sultan gibi

Ünlü şarkıcı Hindistan'da çekilen görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Hürriyet Haber
22.12.2018 - 09:47 | Son Güncelleme:
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Sultan gibiNext

Geçtiğimiz hafta Hindistan'ın en zenginlerinden Mukesh Ambani'nin kızı ile bir başka milyarder Anand Piramal'ın oğlunun düğününde sahneye çıkmak için bu ülkeye giden Beyonce, çekilen pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK

Etiketler: beyonce , sir ve rumi

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