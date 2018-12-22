Sultan gibi

Geçtiğimiz hafta Hindistan'ın en zenginlerinden Mukesh Ambani'nin kızı ile bir başka milyarder Anand Piramal'ın oğlunun düğününde sahneye çıkmak için bu ülkeye giden Beyonce, çekilen pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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