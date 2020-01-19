Sözleşmeli öğretmen alımı mülakatları ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu?
20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvuru süreci sona erdi. Şimdi gözler sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ve tarihlerinde. Başvuru işlemini başarılı bir şekilde tamamlayan binlerce sözleşmeli öğretmen adayı, mülakat hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, Sözleşmeli öğretmen alımı mülakatları ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan 2020 sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihleri ve sınav takvimi geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. Takvim doğrultusunda sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru işlemi 6-10 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. Şimdi ise gözler mülakat tarihlerinde. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman?
2
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 6 Ocak'ta başlayan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvuru süreci tamamlandı. Ön başvuruların ardından adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 21 Ocak'ta ilan edilecek.
3
Sözlü sınavlar, 5-22 Şubat'ta yapılacak, sonuçlar 25 Şubat'ta açıklanacak. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.
Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere başvurular elektronik ortamda "https://ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak. Başvuru onayları, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak.
4
Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, adayların atanacakları alanlara göre, 2018 veya 2019'da yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak. Adayların başvuru yapabilmesi için ilgili türden 50 ve üzerinde puan almış olmaları gerekiyor.
Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecek.
En çok 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi ve 1731 kontenjanla İngilizce öğretmenliğine atama yapılacağı bildirildi.