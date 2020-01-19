Sözleşmeli öğretmen alımı mülakatları ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu?

Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, adayların atanacakları alanlara göre, 2018 veya 2019'da yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak. Adayların başvuru yapabilmesi için ilgili türden 50 ve üzerinde puan almış olmaları gerekiyor.



Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecek.



En çok 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi ve 1731 kontenjanla İngilizce öğretmenliğine atama yapılacağı bildirildi.