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    Uzun ve anlamlı Sevgililer Günü mesajları güne anlam katıyor! Resimli Sevgililer Günü mesajı

    Günün ilk saatleri itibariyle araştırılmaya başlanan Sevgililer Günü mesajları, eşler ve sevgililerin araştırdığı hususlar arasında yer almaya başladı. En güzel sevgililer günü mesajları, duygusal anlamda bağlar kurma konusunda önem arz eden Sevgililer Günü mesajları, kısa ve anlamlı seçenekleri dışında resimli olanlarla da tercih ediliyor. İşte, bu hususta kullanabileceğiniz birçok seçenek

    Hürriyet Haber
    14.02.2019 - 09:51 | Son Güncelleme:
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    Uzun ve anlamlı Sevgililer Günü mesajları güne anlam katıyor Resimli Sevgililer Günü mesajıNext



    Sevgililer gününde çiftler, sevgililerine veya eşlerine bugünün ruhu ile bütünleşen mesajlar atarak hediyelerini destekliyor. Sevgililer Günü mesajları, 14 Şubat'ın en çok konuşulan ve araştırılan konularından biri. Biz de 14 Şubat ruhunu yansıtan en özel Sevgililer Günü mesajlarını sizler için derledik. İşte, Sevgililer Günü mesajlarında en farklı seçenekler...

    EN GÜZEL 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ DERLEMESİMaviler giyer bulut olurum, yeşiller giyer bahar olurum, bakarsın bir gün beyazlar giyer senin olurum. Sevgililer günün kutlu olsun.

    Sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, kar beyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat. Yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım!

    Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!

    Devamı için lütfen resme tıklayınız...

    Etiketler: son dakika , haberler

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