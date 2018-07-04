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Sosyal medya pozları

Ünlü şarkıcının sarı bikinisiyle çektirip paylaştığı tatil pozu olay oldu.

Hürriyet Haber
04.07.2018 - 16:32 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya pozlarıNext

Ünlü şarkıcı Rita Ora şu sıralar Fransa'da tatilini sürdürüyor. Bir grup arkadaşıyla birlikte denizin ve güneşin keyfini çıkaran Ora, tatil sırasında çekilen pozlarını da seri halde sosyal medyadan paylaşıyor.

Fotoğraflar: Backgrid UK

Etiketler: rita ora , fransa , sarı bikini

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