Sosyal medya pozları

Ünlü şarkıcı Rita Ora şu sıralar Fransa'da tatilini sürdürüyor. Bir grup arkadaşıyla birlikte denizin ve güneşin keyfini çıkaran Ora, tatil sırasında çekilen pozlarını da seri halde sosyal medyadan paylaşıyor.
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