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    Sosyal medya çalkalanıyor... Bu resimde kaç renk var?

    Sosyal medyada hızla yayılan optik illüzyonlara bir yenisi eklendi. Peki siz bu fotoğrafa baktığınızda kaç renk görüyorsunuz?

    Hürriyet Haber
    03.06.2018 - 11:31 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medya çalkalanıyor... Bu resimde kaç renk varNext

    Elbise, ayakkabı, Yanny mi Laurel mi? illüzyonlarının ardından sosyal medyada son günlerde yeni bir trend ortaya çıktı. Kullanıcılar birbirlerine bir renk tablosu gönderirken, kaç renk gördüklerini soruyor.

    Etiketler: Sosyal Medya , Renkler , Test

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