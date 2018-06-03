Sosyal medya çalkalanıyor... Bu resimde kaç renk var?

Elbise, ayakkabı, Yanny mi Laurel mi? illüzyonlarının ardından sosyal medyada son günlerde yeni bir trend ortaya çıktı. Kullanıcılar birbirlerine bir renk tablosu gönderirken, kaç renk gördüklerini soruyor.
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