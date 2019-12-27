Son dakika... Yerli otomobil tanıtıldı! İşte ilk fotoğraflar

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, yerli otomobil fabrikasının Bursa'da kurulacağı yeri de açıkladı. Erdoğan açıklamasında "Şimdi merak ediyorsunuz, Bursa’da neresi olacak diye. Onun da ben size müjdesini vereyim Gemlikte Silahlı Kuvvetlerimize ait olan büyükçe bir yerimiz var. yaklaşık 4 milyon metrekarelik bu alanın inşallah şu anda 1 milyon metrekaresini buraya tahsis edeceğiz ve süratle de inşallah fabrikamızın orada yapımına başlayacağız" dedi.