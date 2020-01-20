Son dakika haberi: Berlin Konferansı'nda dikkat çeken Hafter ve Sarrac detayı

Berlin konferansı katılımcıları, krizin çözümü için hemen hemen her yönüyle bir dizi “ayrıntılı teklif” üzerinde anlaşmış olsalar da, Libya'da kalıcı barış için hala uzun bir yol var, çünkü birbiriyle hala mücadele halinde olan iki taraf bulunuyor ve bu da müzakere sürecini zora sokuyor.