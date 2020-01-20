Son dakika haberi: Berlin Konferansı'nda dikkat çeken Hafter ve Sarrac detayı
Dün gerçekleştirilen "Libya Barış Konferansı" Türkiye'nin önemli rolünü gözler önüne serdi. Tarihi konferansla ilgili ilginç bir detay da bugün ortaya çıktı.
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Libya’da ateşkesin sağlanması ve siyasi çözüme katkı sunmak için dün Berlin'de tarihi anlar yaşandı.
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Berlin'de toplanan Libya barış konferansı, yıllarca savaşla tahrip olan ve bölgeyi rahatsız eden iç savaştan bir yol bulmaya çalışmak için bir dizi dünya liderini bir araya getirmeyi başardı.
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Libya Konferansı'nda Türkiye ve Rusya başta olmak üzere, 12 ülke ve 4 çok uluslu örgüt masaya oturdu.
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SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI
Libya Konferansı'nın Sonuç Bildirgesi'nde, "ateşkes", "silah ambargosu", "siyasi sürece dönüş", "güvenlik alanında reformlar", "ekonomik ve finansal reformlar" ile "uluslararası insani hukuk ve insan haklarına saygı" başlıkları altında toplam 55 madde sıralandı.
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Sonuç bildirgesinde ateşkesin yanı sıra taraflara ve destekçilerine askeri faaliyetlerine son vermeleri ve Birleşmiş Milletlerin (BM) silah ambargosuna uyma çağrısında bulunuldu.
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Uzmanlar ise Berlin Konferansı ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Rus yayın organı, Russia Today'de yer alan bilgilere göre; Dış Politika Uzmanı Yusuf Erim, "Konferans açıkça çok az ulusun Libya barış sürecini gerçekten ileriye taşıyabileceğini göstermiş oldu." ifadelerini kullandı
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TÜRKİYE VE RUSYA'NIN KİLİT ROL OYNADIĞI GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
Berlin'de çok iyi niyet ortaya atıldı ancak sulha giden yolda, Türkiye ve Rusya'nın kilit rol oynadığı da gözler önüne serildi.
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Libya'da çıkmazdan kurtulmak için, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron gibi Avrupa liderlerinin "açık yol haritası" olmadığı da gözler önüne serilmiş oldu.
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Konferans, Berlin'deki görüşmelerden önce halihazırda zeminde “büyük aracılar” görevi gören Türkiye ve Rusya'nın rolünü daha da “belirgin” hale getirdi.
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Berlin konferansı katılımcıları, krizin çözümü için hemen hemen her yönüyle bir dizi “ayrıntılı teklif” üzerinde anlaşmış olsalar da, Libya'da kalıcı barış için hala uzun bir yol var, çünkü birbiriyle hala mücadele halinde olan iki taraf bulunuyor ve bu da müzakere sürecini zora sokuyor.
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"AVRUPA LİDERLERİNİN AÇIK YOL HARİTASI YOK"
Afrika Bakış Açısı'nın kurucusu Ayo Johnson da değerlendirmelerinde; Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ve Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz Es Sarrac, Berlin'de aynı odada değildi. Bu da hala birbirlerinden uzak olduklarını görmemize yetiyor.
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"TÜRKİYE VE RUSYA'NIN ROLÜ BELİRGİN HALE GELDİ"
Hafter ve Sarrac'ın hala yüz yüze görüşmeye hazır olmadıkları şaşırtıcı değil. "Onlar birbirlerine düşmanlar ve Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenler ve petrol gibi birçok riskli alan var" ifadelerini kullandı.
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Kriz Araştırma Enstitüsü direktörü Mark Almond da yaptığı değerlendirmede, en büyük problemin birbirine güvenmeyen iki tarafı ateşkes anlaşmasının sonuna kadar ayakta tutacak bir mekanizma olmaması açıklamasında bulundu.
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Ateşkesin sağlanması için barışı koruma gücünün gerekli olabileceğini savunan Almond, neredeyse hiçbir ülkenin böyle bir risk almaya istekli olmadığını söyledi.
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KONFERANSIN ARDINDAN TRABLUS'TA PATLAMA SESLERİ
Halife Hafter'e bağlı milislerin Berlin Konferansı'nın ardından başkentin güneyindeki Selahaddin bölgesinde havan atışıyla ateşkesi ihlal ettiği ortaya çıktı.