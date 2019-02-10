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    Soğuklar sorgulattı: Kar ne zaman yağacak? 10 Şubat hava durumu verileri

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu verileri, kar yağışı beklentisi ile sorgulanmaya başlandı. Özellikle İstanbul'da sabah saatlerinde kendisini hissettiren soğuk hava, bölgede yaşayan vatandaşların gündeminde yer aldı. Peki, kar ne zaman yağacak? İşte, 10 Şubat tarihli hava durumu verileri ve önümüzdeki günlere ait bazı hava durumu detayları

    Hürriyet Haber
    10.02.2019 - 10:36 | Son Güncelleme:
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    Soğuklar sorgulattı: Kar ne zaman yağacak 10 Şubat hava durumu verileriNext



    10 Şubat Pazar günü yayımladığı hava durumu verilerinde herhangi bir meteorolojik değişiklik beklenmediğini aktaran müdürlük, resmi internet sitesi üzerinden bazı detaylar verdi;

    Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Kastamonu, Sinop, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    Etiketler: son dakika , hava nasıl olacak , haberler

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