'Sivas Kangalı’yla Avusturya Alpleri’nde rekora hazırlanıyor
Dünya ŞampiyonuTürk boksörFırat Arslan, 8 Şubat Cumartesi gecesi Almanya’nın Göppingen kentinde çıkacağı karşılaşmaya Avusturya Alpleri’nde hazırlanıyor. Eşi Dilek Arslan’ın destek verdiği Fırat Arslan’a çalışmalarında Sivas Kangalı ‘Aslan’ da eşlik ediyor
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48 yaşındaki Fırat Arslan, bu karşılaşmayı kazanırsa en yaşlı ‘Dünya Şampiyonu’ unvanına da sahip olacak. Maç gününe kadar büyük bir fedakârlıkla antrenmanlarını sürdüreceğini belirten Arslan, şunları söyledi:
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“Güney Afrikalı rakibim Kevin Lerena, gençliğine güveniyor, ben ise kendime inanıyorum ve uzun yıllardan beri edindiğim tecrübeme güveniyorum. Elimden gelenin en iyisini yaptıktan sonra Yüce Allah’ımın emeklerimin karşılığını vereceğine inanıyorum ve bunu hayatımın çeşitli dönemlerinde birçok defa yaşadım.”
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“Kazanacağıma inanıyorum ve elimden gelenin en iyisini yapıyorum, gerisine de tevekkül diyorum. Çocuklarımı ve ailemi on hafta görmemeyi bile göze aldım. İkizlerimin doğum gününde yanlarında olamayacağım. Yılbaşında ailemle birlikte olamayacağım.”
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“Yemek, uyku, dinlenme ve her konuda elimden gelen her şeyden fedakârlık yapmaya hazırım. Önemli olan çalışmamız, elimizden gelenin en iyisini yapmamızdır. Yeter ki, biz elimizden gelen her şeyi yapalım. Bana, boksa başladığımda ‘Yapamazsın’ dediler, ‘Boy yetmez, yeteneğin yok, çok yavaşsın’ dediler ancak ben defalarca Dünya Şampiyonu olmayı başardım.”
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“Çıkarılan her türlü zorluğu aşmayı bildim ve sonunda Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu oldum. Çalıştığın sürece başarıyorsun. 31 yıldır ringlerdeyim, 15 yıldır dünyanın zirvesindeyim.”
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“Hırsım ve çalışkanlığımla, Yüce Allah’a şükürler olsun ki, büyük bir başarı hikâyesi yazdığıma inanıyorum. Bu karşılaşmaya çıkabilmek için beş yıl bekledim. Rakibimle tanıştım, iyi bir sporcu. O gece haksızlık yapılmasını kesinlikle istemiyorum. Kim iyiyse, o kazansın.”
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“Benim hakkım değilse, maçın bana verilmesini istemiyorum. Profesyonel boks hayatım boyunca büyük haksızlıklar yaşadım. Çok defalar kazandığım maç bana verilmedi ancak bu haksızlıkları yaşamasaydım hikâyem bu kadar büyük olmazdı. Tarih yazan hikâyeler büyük hikâyelerdir.”
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“Bu karşılaşmayı kazanırsam, bu güne kadar yapılmış olan tüm haksızlıkların mükafatını almış olacağım diye düşünüyorum. Yıllardan beri bana yapılan haksızlıkların rakibime yapılmasını kesinlikle istemiyorum. Maçın sonunda hak edenin elinin havaya kaldırılmasını diliyorum.”
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Fırat Arslan’ın eşi Dilek Arslan ise hazırlıkların sonuna söyledi. Bu organizasyonda kendisini en çok zorlayan şeyin henüz iki aylık olan oğluları Bilal’e ve ikiz kızlarına fazla vakit ayıramamak olduğunu belirten Dilek Arslan, “Bu maç bittikten sonra vaktimin tamamını onlar için ayıracağım” dedi.
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Arslan’ın rakibi Güney Afrikalı Kevin Lerena, yedi kez üst üste Dünya Şampiyonu oldu. Fırat Arslan’a karşı zorlu bir maç çıkaran Sefer Seferi’yi üçüncü rauntta nakavt etti. Genç, güçlü ve hırslı bir sporcu. Bugüne kadar çıktığı 24 maçta puanla tek yenilgisi var ve onu da rövanş maçında nakavtla kazandı.
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Karşılaşma, Amerika, Almanya ve Türkiye’nin yanı sıra çok sayıda ülke televizyonları tarafından naklen yayınlanacak. Fırat Arslan’ın en büyük özelliği çok çalışması, azimli, yürekli, dayanıklı ve cesur dövüşüyor olması.