Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Sınırda son durum

    Sınırda son durum

    Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de, Fırat’ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’na, ABD ile varılan uzlaşma çerçevesinde 5 gün ara vermesiyle birlikte, bölgede sessizlik hakim oldu. Çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad ile Ceylanpınar’ın karşısındaki Resulayn ilçelerinde silah sesleri susarken, sınır hattında güvenlik güçlerinin teyakkuz hali ise sürüyor.

    DHA
    18.10.2019 - 13:03 |Son Güncelleme:
    1
    Sınırda son durumNext

    Etiketler: haber , gündem , açıklama , son dakika haberler
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2019
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.