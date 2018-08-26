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Sevgilisini kliniÄŸe yatÄ±rdÄ± partiye gitti

ÃœnlÃ¼ oyuncuyla iliÅŸkisi olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len model katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± partide bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

HÃ¼rriyet Haber
26.08.2018 - 15:00 | Son GÃ¼ncelleme:
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Sevgilisini kliniÄŸe yatÄ±rdÄ± partiye gittiNext

Â Bir sÃ¼re Ã¶nce Ã§ocuklarÄ±nÄ±n dadÄ±sÄ±yla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len birliktelik yÃ¼zÃ¼nden yuvasÄ± daÄŸÄ±lan Ben Affleck bir darbe de sevgilisinden yedi. Ortaya Ã§Ä±kan skandalÄ±n ardÄ±ndan Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun annesi ve 10 yÄ±llÄ±k eÅŸi Jennifer Garner'dan ayrÄ±lan Affleck'in kÄ±sa bir sÃ¼redir Playboy modeli olarak tanÄ±nan Shauna Sexton ile birlikte olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Defalarca birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen Affleck ve Sexton, zorunlu olarak ayrÄ±ldÄ±. Bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n nedeni de Affleck'in rehabilitasyon iÃ§in Ã¶zel bir kliniÄŸe yatmasÄ±. Eski eÅŸi Garner tarafÄ±ndan kliniÄŸe yatÄ±rÄ±lan Affleck'in tedavisi baÅŸlarken sevgilisi de kÄ±sa sÃ¼rede eski hayatÄ±na dÃ¶ndÃ¼.

FotoÄŸraflar: Backgrid USAÂ Â

Etiketler: Ben Affleck , Shauna Sexton , Jennifer Garner

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