Sevgilisini kliniÄŸe yatÄ±rdÄ± partiye gitti

Â Bir sÃ¼re Ã¶nce Ã§ocuklarÄ±nÄ±n dadÄ±sÄ±yla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len birliktelik yÃ¼zÃ¼nden yuvasÄ± daÄŸÄ±lan Ben Affleck bir darbe de sevgilisinden yedi. Ortaya Ã§Ä±kan skandalÄ±n ardÄ±ndan Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun annesi ve 10 yÄ±llÄ±k eÅŸi Jennifer Garner'dan ayrÄ±lan Affleck'in kÄ±sa bir sÃ¼redir Playboy modeli olarak tanÄ±nan Shauna Sexton ile birlikte olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Defalarca birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen Affleck ve Sexton, zorunlu olarak ayrÄ±ldÄ±. Bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n nedeni de Affleck'in rehabilitasyon iÃ§in Ã¶zel bir kliniÄŸe yatmasÄ±. Eski eÅŸi Garner tarafÄ±ndan kliniÄŸe yatÄ±rÄ±lan Affleck'in tedavisi baÅŸlarken sevgilisi de kÄ±sa sÃ¼rede eski hayatÄ±na dÃ¶ndÃ¼.
TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, Kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
Veri politikasÄ±ndaki amaÃ§larla sÄ±nÄ±rlÄ± ve mevzuata uygun ÅŸekilde Ã§erez konumlandÄ±rmaktayÄ±z. Detaylar iÃ§in veri politikamÄ±zÄ± inceleyebilirsiniz.