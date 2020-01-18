Saraydan kaçan düşes sürücü koltuğunda: İşte Meghan'ın yeni hayatı
İngiliz kraliyet ailesine gelin gitmesinin üzerinden bir buçuk yıl geçtikten sonra her şeyi geride bırakıp yeni bir hayata başlayan Meghan Markle, Kanada'da görüntülendi.
BACKGRID USA
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Bu kez üzerinde gösterişli bir kıyafet, onu tamamlayan şık şapkası ve yüzünde ölçülü makyajı yoktu üstelik. Pek de temiz sayılamayacak bir otomobilin direksiyonunda, başında siyah beresi ve makyajsız yüzüyle bir arkadaşını havaalanından almaya gitmişti.
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Eşi Prens Harry ile birlikte kraliyet ailesindeki görevlerini bırakıp sivil hayata geçme kararıyla dünya gündeminin ilk sıralarına yerleşen Meghan Markle, bir süredir bulunduğu Kanada'da görüntülendi. Victoria kentinte bulunan havaalanında arkadaşını karşılamaya giden Markle'a aracının içinde bulunan bir korumanın eşlik ettiği görüldü.
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Markle, havaalanının dışında 10 dakika kadar bekledi. Sonra da uçağından inen arkadaşını da alarak, ailesiyle birlikte Noel ve yeni yıl tatilini de geçirdiği milyon dolarlık lüks evinin yolunu tuttu. Markle, oğlu Archie ile birlikte Kanada'da kurduğu yeni hayatına başladı. Ancak eşi Prens Harry'nin yanına gitmesi biraz zaman alacak gibi görünüyor.
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Havaalanında karşıladığı arkadaşı yoga uzmanı Heather Dorak'ın kente sırf Markle için gittiği ileri sürülüyor. Dorak'ın oyunculuk döneminde Markle ile birlikte çalıştığı biliniyor. İkilinin tıpkı eskiden olduğu gibi tekrar birlikte çalışmaya başlayacağı ileri sürülüyor.
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Kendi paralarını kazanmayı amaçlayan Prens Harry ile Meghan Markle'ın Kanada'da birlikte çalışacakları bir ekip oluşturmaya başladıkları da gelen haberler arasında. Çift, halkla ilişkiler görevlisinden sosyal medya uzmanına kadar geniş bir kadroyla birlikte çalışacak.
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Bu arada Meghan Markle'ın kraliyet hayatından ayrıldıktan sonra oyunculuk günlerindeki giyim tercihlerine döndüğü de görüldü. Arkadaşını beklerken üzerine giydiği kaban, Suits dizisinde oynadığı sırada canlandırdığı karakter olan Rachel'ın da sık giydiği bir kabandı.