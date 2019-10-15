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    Sapanca'da polisle 'teleferik' eylemcileri arasında arbede

    SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde, teleferik kurulmasına karşı çıkıp, çadır kurarak eylem yapan grup ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. 1’i polis, 4 kişi arbede sırasında baygınlık geçirirken, eylemciler ikna edilerek çadır kaldırıldı.

    İsa ÇİÇEK/DHA
    15.10.2019 - 12:11 | Son Güncelleme:
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    Sapancada polisle teleferik eylemcileri arasında arbedeNext

    Etiketler: son dakika haberler
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