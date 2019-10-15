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Sapanca'da polisle 'teleferik' eylemcileri arasında arbede
SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde, teleferik kurulmasına karşı çıkıp, çadır kurarak eylem yapan grup ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. 1’i polis, 4 kişi arbede sırasında baygınlık geçirirken, eylemciler ikna edilerek çadır kaldırıldı.
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