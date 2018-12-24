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Sağ tarafında eski sevgilisi sol yanında yeni sevgilisi: Ünlü çapkının tatil keyfi

Gösteri dünyasının ünlüleri birer biber yeni yıl tatiline çıktı. Ama bunlar arasında büyük ilgi çeken bir grup var ki, son iki gündür magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşti.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA 

Hürriyet Haber
24.12.2018 - 10:02 | Son Güncelleme:
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Sağ tarafında eski sevgilisi sol yanında yeni sevgilisi: Ünlü çapkının tatil keyfiNext

 TV yıldızı Kourtney Kardashian, eski sevgilisi ve üç çocuğunun babası Scott Disick ile onun yeni sevgilisi Sofia Richie hep birlikte tatile çıktı. Üstelik de Kardashian ve Disick'in çocuklarıyla birlikte.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA

Etiketler: Kourtney Kardashian , scott disick , sofia richie

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