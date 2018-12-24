Sağ tarafında eski sevgilisi sol yanında yeni sevgilisi: Ünlü çapkının tatil keyfi

TV yıldızı Kourtney Kardashian, eski sevgilisi ve üç çocuğunun babası Scott Disick ile onun yeni sevgilisi Sofia Richie hep birlikte tatile çıktı. Üstelik de Kardashian ve Disick'in çocuklarıyla birlikte.
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