Rüya gibi... Milyon dolarlık düğün böyle bitti

Hindistan’ın en zengin ve ünlü ailelerinin, ünlü gayrimenkul şirketi M3M Group’un Başkanı ve Jr. Trump’ın ortağı Basant Bansal’ın oğlunun düğünü için geldiği organizasyon, dini ritüellerle sona erdi. Divya Aggarwal ile dünya evine girecek oğlu Piyush Bansal’ın heyecanlı oldukları görülürken, çift çok sayıda davetlinin katıldığı törenle evlendi.
Hindistan’ın ünlü iş adamlarından, M3M Group’un Başkanı ve Donald Trump Jr’ın ortağı Basant Bansal, Divya Aggarwal ile dünya evine girecek oğlu Piyush Bansal’ın düğünü için Bodrum’da, 4 gün 4 gece kutlama düzenledi.
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