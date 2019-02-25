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Resmi açıklama var mı? Yarın okullar tatil mi olacak?
Dün İstanbul başta olmak üzere birçok merkezde okulların tatil edilmesinin ardından öğrenciler, bugün herhangi bir gelişme olup olmadığını sorgulamaya başladı. Hava durumuna göre valiliklerin onayıyla şekillenen tatil süreci, bugün de öğrencilerin gündemi oldu. Peki, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde merakla araştırılan okullar yarın tatil mi olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Salı günü okullar tatil mi olacak sorusu, bugün kar tatili yapan birçok öğrencinin gündeminde yer aldı. İstanbul, Çanakkale ve Kırklareli'nin bazı merkezlerinde tatil edilen okullar, hava muhalefetini yakından takip eden öğrenciler tarafından bu günde araştırılmaya başlandı. Peki, okullar yarın tatil edilecek mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
OKULLAR YARIN TATİL EDİLECEK Mİ?
Valilik kararıyla ilan edilen tatil duyurusu, şu ana kadar herhangi bir valiliğin resmi hesapları üzerinden paylaşılmadı. Hava durumunun iyiye doğru gitmesi dolayısıyla yarın için kar tatili beklenmezken, tatil duyurusu yapılır yapılmaz haberimizin içerisi güncellenecektir.
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