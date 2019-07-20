Protokol öyle değil böyle çiğnenir: Düşes'i sahne gerisinde bırakmış

"Gösteri dünyasının kraliyet ailesi" olarak anılan Beyonce ve eşi Jay Z, geçen hafta Lion King filminin Londra galasındaydı. Ancak gecenin tek yıldız çifti onlar değildi. Çünkü kısa bir süre önce bebek sahibi olan Prens Harry ve Düşes Meghan Markle, galanın özel konuğuydu.
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