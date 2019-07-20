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Protokol öyle değil böyle çiğnenir: Düşes'i sahne gerisinde bırakmış

 İngiliz kraliyet ailesine katıldığı günden bu yana yüzyıllardır süregelen bazı protokol kurallarına uymamasıyla tanınan Meghan Markle, bu kez Beyonce'nin gölgesinde kalmış!

BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

Hürriyet Haber
20.07.2019 - 11:23 | Son Güncelleme:
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Protokol öyle değil böyle çiğnenir: Düşesi sahne gerisinde bırakmışNext

"Gösteri dünyasının kraliyet ailesi" olarak anılan Beyonce ve eşi Jay Z, geçen hafta Lion King filminin Londra galasındaydı. Ancak gecenin tek yıldız çifti onlar değildi. Çünkü kısa bir süre önce bebek sahibi olan Prens Harry ve Düşes Meghan Markle, galanın özel konuğuydu.

BACKGRID UK, DEPO PHOTOS 

Etiketler: prens harry , jay z

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