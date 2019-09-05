Prenses okullu oldu

İngiliz kraliyet ailesinin üyelerinden Cambridge Dükü Prens William ile eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton, bugün hayatlarının önemli dönemeçlerinden birine ulaştı. 4 yaşındaki kızları Prenses Charlotte, okula başladı.
Oğlu Prens George okula başladığında hamilelikten kaynaklanan sağlık sorunları nedeniyle onu yalnız bırakmak zorunda kalan Düşes, bu kez kızının elini tutarak onun yanında oldu. Aile, Thomas's Battersea okulunun girişinde görevliler tarafından karşılandı.
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