Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Prenses okullu oldu

Prenses okullu oldu

Düşes Kate Middleton bu kez kızının en heyecanlı gününde onu yalnız bırakmadı.

Hürriyet Haber
05.09.2019 - 10:00 | Son Güncelleme:
1 / 41
Prenses okullu olduNext

İngiliz kraliyet ailesinin üyelerinden Cambridge Dükü Prens William ile eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton, bugün hayatlarının önemli dönemeçlerinden birine ulaştı. 4 yaşındaki kızları Prenses Charlotte, okula başladı.

Oğlu Prens George okula başladığında hamilelikten kaynaklanan sağlık sorunları nedeniyle onu yalnız bırakmak zorunda kalan Düşes, bu kez kızının elini tutarak onun yanında oldu. Aile, Thomas's Battersea okulunun girişinde görevliler tarafından karşılandı.

AFP, AP

Etiketler: prenses charlotte , prens george , prens william

En Yeni Kelebek Galeriler

Harbiye'de gergin gece! Pişti oldular...

Harbiye'de gergin gece! Pişti oldular...

İşte Hande Ataizi'nin 21 yaş küçük sevgilisi

İşte Hande Ataizi'nin 21 yaş küçük sevgilisi

Ünlü oyuncu evlendi!

Ünlü oyuncu evlendi!

İlk kez açık açık anlattı: Evet, gerçekten tedavi gördüm

İlk kez açık açık anlattı: Evet, gerçekten tedavi gördüm

Prenses okullu oldu

Prenses okullu oldu

Aşk acısını unuttu

Aşk acısını unuttu

'Okan benimle ilgilenmiyor varlığıyla yokluğu bir!'

'Okan benimle ilgilenmiyor varlığıyla yokluğu bir!'

Nişanlıma feda olsun

Nişanlıma feda olsun

Adriana usulü aşk!

Adriana usulü aşk!

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.