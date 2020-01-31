Gündem İHA Haber Giriş: 31 Ocak 2020 - 11:08 , / 31 Ocak 2020 - 11:08

Polonyalı kadın turist, tura alınmayınca kayıplara karıştı

Antalya'da tur şirketinin psikolojik problemleri olduğu gerekçesiyle tura almadığı Polonyalı kadın turist, kendi başına gezmeye çıktı. Kayıp ihbarında bulunulan turist için alarma geçen polis, 52 yaşındaki Polonyalı Magdalena Zak'ı Manavgat ırmağı kenarında otururken buldu. Polis ekipleri kendi dili dışında İngilizce dahi bilmeyen turistle cep telefonu çeviri uygulaması üzerinden iletişim kurmaya çalıştı. Otele gitmek istemeyen Polonyalı turist polis tarafından ikna edilip otele teslim edildi.