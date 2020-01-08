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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)
Haber Giriş: 08 Ocak 2020 - 10:27, /

Polis, yılbaşı gecesi işlenen çifte cinayeti 8 saatte çözdü

KÜTAHYA'da yılbaşı gecesi Süleyman Özdemir'in (53) evinde yakılarak, yanındaki arkadaşı Emine Aslan'ın (50) ise göğsünden bıçaklanarak öldürüldüğü olay, polis ekiplerinin 8 saatlik çalışmasıyla aydınlatıldı. Özdemir’in yaptığı son telefon görüşmelerinden yola çıkan polis, katil zanlısının olay gecesi birlikte alkol aldığı arkadaşları Salih Aydın (48) ve dini nikahlı eşi Fatma Tabu (38) olduğunu belirledi. Samsun’da yakalanarak Kütahya’ya getirilen katil zanlısı Salih Aydın, cinayetleri itiraf ederek, "Alkollüyken kavga ettik, bana saldırınca öldürdüm" dedi.

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