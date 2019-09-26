Özel araçta sigara içmek yasak mı? 2019 özel araçta sigara içmenin cezası
Özel araçlarda sigara içenlere kesilen ceza uygulaması resmen başladı. Kamuya açık haldeki kapalı alanlarda içilmesi halinde cezası olan sigara için artık özel araçlar da kapsam dahiline girdi. Yeni dönemde özel araçlarda sigara içilmesi halinde sürücüler para cezasına çarptırılacak. Böylece hususi araçlarda sigara, elektronik nargile ve benzeri tütün ürünleri kullananlar denetimlere yakalanmaları halinde ceza ödeyecek. Peki, özel araçlarda sigara içmenin cezası ne kadar olacak? İşte, kanun maddesine göre o detaylar
Gerçekleştirilen ilk denetimlerde birçok sürücüye kesilen özel araçta sigara içme cezası, hususi araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. 2013 yılının mayıs ayından bu yana yürürlükte bulunan özel araçta sigara içme cezası için ilk ciddi yaptırımlar dün itibariyle başladı. Birçok ilde gerçekleştirilen denetimlerde onlarca sürücüye ceza kesildi. Peki, özel araçta sigara içmenin cezası ne kadar? İşte, o konu hakkında yasa dahilinde detaylı bilgiler
ÖZEL ARAÇTA SİGARA İÇMEK YASAK MI?
Özel araçta sigara içmenin yasak olduğuyla ilgili mevzuat, 24 Mayıs 2013 tarihinde üzerinde gerçekleştirilen değişikliklerle birlikte yürürlüğe girmiş ve kanunlaşmıştı. Sigara içmenin hususi araçlarda yasak olduğunu tanımlayan 4207 sayılı kanun maddesi şu şekilde;
"Hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında, ”
“Tütün içermeyen ancak tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan her türlü nargile ve sigara, tütün ürünü kabul edilir.”
ÖZEL ARAÇTA SİGARA İÇMENİN CEZASI NE KADAR?
Özel araçta içilen sigaranın cezası 153 TL'dir. Bu ceza 2019 Eylül tarihine ait olup, yeni yılda bu rakamın ne kadar olacağı henüz bilinmemektedir.
KANUN KAPSAMINDA SİGARA İÇMENİN YASAK OLDUĞU YERLER NERESİ?
Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında,
Koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında,
Okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında,
Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde,
Açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerler ile bunların seyir yerlerinde tütün ürünleri kullanılamaz. Ancak bu tesislerde, tütün ürünlerinin tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulabilir.
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