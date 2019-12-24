Ozan Güven’in Stockholm sendromu! Neden bile bile sobeleneceğin yerlere gidiyorsun?

Madem gözden uzak olmak istiyorsun, “30 kere” çıksak mı çıkmasak mı diye düşüneceğine... Neden bile bile en sobeleneceğin yerlere gidiyorsun?
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“O akşam yine 30 kere düşünmüşüz yemeğe çıkmadan önce. Aman bir şey olur mu, peşimize takılırlar mı, bir tatsızlık çıkar mı... Neyse gittik sonunda Cihangir’de bir yere.”
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Aynen böyle demiş Ozan Güven sekiz sene önce kendini savunurken.Neden savunmuş?Çünkü suçlu. O zamanki sevgilisi Yosun Güreli ile görüntülenip soru sorulunca magazin muhabirine küfretmiş.Geçen gün de başka bir kadın arkadaşıyla Etiler’de görüntülenince bağırmış yine gazetecilere.
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Gelinim oynayamaz, bahanesi yerim dar.Yahu bütün gazetelerin, bütün magazin programlarının sabit muhabirleri var Cihangir’de, Etiler’de, Nişantaşı’nda.Onlar fark etmese; barmenin, garsonun haber uçurduğunu bilmiyor musun?Sırf gündeme gelmek için “tezgah yakalanmalar” tasarlandığını ilk defa mı duyuyorsun?
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Madem gözden uzak olmak istiyorsun, “30 kere” çıksak mı çıkmasak mı diye düşüneceğine...Neden bile bile en sobeleneceğin yerlere gidiyorsun?Bu işte bir tuhaflık var: Ya yalan söyleyip “artizlik” yapıyorsun...Ya da gerçekten “yakalanmak” ve bunun üzerinden birilerine başka bir mesaj vermek istiyorsun.Rehinenin, rehin alan kişiye karşı geliştirdiği bağlılık gibi: Stockholm Sendromu.
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Hepsini geçtim; sinirlenmek, alkol vs... Ama küfür ne ya?Soyadına göndermeli reklam filmi çekmeyi biliyorsun.O zaman hakikaten: Ozan, öğün, çalış, güven.