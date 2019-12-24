Ozan Güven’in Stockholm sendromu! Neden bile bile sobeleneceğin yerlere gidiyorsun?

Madem gözden uzak olmak istiyorsun, “30 kere” çıksak mı çıkmasak mı diye düşüneceğine...Neden bile bile en sobeleneceğin yerlere gidiyorsun?Bu işte bir tuhaflık var: Ya yalan söyleyip “artizlik” yapıyorsun...Ya da gerçekten “yakalanmak” ve bunun üzerinden birilerine başka bir mesaj vermek istiyorsun.Rehinenin, rehin alan kişiye karşı geliştirdiği bağlılık gibi: Stockholm Sendromu.