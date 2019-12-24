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Magazin
24 Aralık 2019 - 08:36,

Ozan Güven’in Stockholm sendromu! Neden bile bile sobeleneceğin yerlere gidiyorsun?

Ozan güven, geçtiğimiz hafta Etiler'de görüntülenmiş, gazetecileri karşısında görünce çılgına dönmüştü... Savaş Özbey, Ozan Güven'in gazetecilere karşı olan tavrını köşesine taşıdı...

Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
sozbey@hurriyet.com.tr
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Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
sozbey@hurriyet.com.tr
1

Madem gözden uzak olmak istiyorsun, “30 kere” çıksak mı çıkmasak mı diye düşüneceğine... Neden bile bile en sobeleneceğin yerlere gidiyorsun?

2

“O akşam yine 30 kere düşünmüşüz yemeğe çıkmadan önce. Aman bir şey olur mu, peşimize takılırlar mı, bir tatsızlık çıkar mı... Neyse gittik sonunda Cihangir’de bir yere.”

3

Aynen böyle demiş Ozan Güven sekiz sene önce kendini savunurken.Neden savunmuş?Çünkü suçlu. O zamanki sevgilisi Yosun Güreli ile görüntülenip soru sorulunca magazin muhabirine küfretmiş.Geçen gün de başka bir kadın arkadaşıyla Etiler’de görüntülenince bağırmış yine gazetecilere.

4

Gelinim oynayamaz, bahanesi yerim dar.Yahu bütün gazetelerin, bütün magazin programlarının sabit muhabirleri var Cihangir’de, Etiler’de, Nişantaşı’nda.Onlar fark etmese; barmenin, garsonun haber uçurduğunu bilmiyor musun?Sırf gündeme gelmek için “tezgah yakalanmalar” tasarlandığını ilk defa mı duyuyorsun?

5

Madem gözden uzak olmak istiyorsun, “30 kere” çıksak mı çıkmasak mı diye düşüneceğine...Neden bile bile en sobeleneceğin yerlere gidiyorsun?Bu işte bir tuhaflık var: Ya yalan söyleyip “artizlik” yapıyorsun...Ya da gerçekten “yakalanmak” ve bunun üzerinden birilerine başka bir mesaj vermek istiyorsun.Rehinenin, rehin alan kişiye karşı geliştirdiği bağlılık gibi: Stockholm Sendromu.

6

Hepsini geçtim; sinirlenmek, alkol vs... Ama küfür ne ya?Soyadına göndermeli reklam filmi çekmeyi biliyorsun.O zaman hakikaten: Ozan, öğün, çalış, güven.

Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
sozbey@hurriyet.com.tr
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