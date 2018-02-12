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    Haberler >Teknoloji>Otomobil markalarının logolarının altında yatan gizli anlamlar

    Otomobil markalarının logolarının altında yatan gizli anlamlar

    Otomobil markaları ürettikleri yeni modellerle teknoloji ve konforu her gün bir üst seviyeye taşıyor. Peki her gün sokaklarda gördüğümüz binlerce otomobil markalarının altında yatan gizli anlamları hiç düşündünüz mü?

    Hürriyet Haber
    12.02.2018 - 14:00 | Son Güncelleme:
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    Otomobil markalarının logolarının altında yatan gizli anlamlarNext

    Dünyanın önde gelen otomobil markalarından Hyundai'nin otomobillerinde pek çok kişinin bilmediği çok önemli bir detay gizli. Logoya dikkatlice bakın!

    Etiketler: otomobil , internet , teknoloji

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