Oscar'ı gölgede bıraktılar

Ödül törenine katılan ya da katılmayan tüm ünlülerin buluşma noktası ise Vanity Fair'in geleneksel partisi oldu. Beverly Hills'teki WalliS annenberg Merkezi'de düzenlenen partiye, sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri akın etti.
Su partiye katılan konukların Oscar kırmızı halısını gölgede bırakan kıyafetleri ise dikkatlerden kaçmadı.
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