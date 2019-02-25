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Oscar'ı gölgede bıraktılar

Hollywood'un büyük gecesi uzun sürüyor. Bu yıl 91'inci kez düzenlenen Akademi Ödülleri (Oscar Ödülleri) töreni sona erdi. Ama partiler ardı ardına devam ediyor.

REUTERS, AFP, AP, GETTY IMAGES

Hürriyet Haber
25.02.2019 - 09:46 | Son Güncelleme:
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Oscarı gölgede bıraktılarNext

 Ödül törenine katılan ya da katılmayan tüm ünlülerin buluşma noktası ise Vanity Fair'in geleneksel partisi oldu. Beverly Hills'teki WalliS annenberg Merkezi'de düzenlenen partiye, sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri akın etti.

Su partiye katılan konukların Oscar kırmızı halısını gölgede bırakan kıyafetleri ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte VanitY Fair partisinden ünlüler geçidi.

REUTERS, AFP, AP, GETTY IMAGES

Etiketler: oscar ödülleri , vanity fair partisi

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