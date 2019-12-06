İlk kez gitti...'Barbarca cinayetlerden derin utanç duyuyorum'

Ziyarette siyah giyinen Merkel, 1 milyon 100 bin insanın katledildiği kamptaki gaz odalarını gezdi, siyah, kırmızı ve sarı renklerden oluşan çiçekleri, bir dakikalık saygı duruşunun ardından ‘Ölüm Duvarı’ olarak anılan anıta bıraktı.
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Merkel, toplama kampında yaptığı konuşmasında ise şunları söyledi: “Almanların burada işlediği barbarca cinayetler nedeniyle derin utanç duyuyorum. Auschwitz, Almanların kurduğu bir toplama kampıdır. Buradaki acıların sorumluluğu asla bitmeyecek. Burada yaşananlar, bizim kimliğimizin bir parçasıdır. Burada yaşananları asla unutmayız ve hiçbir şey bunları küçümseyemez.”
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Başbakan Merkel, perşembe günü Bakanlar Kurulu toplansından sonra yaptığı açıklamada, Auschwitz-Birkenau Vakfı’na bütçeden 60 milyon Euro destek verileceğini söylemişti.
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Yahudi cemaati ise Merkel’in ziyaretini önemsediklerini, memnuniyet duyduklarını ve 14 yıl sonra yapılmasının eleştirilmemesi gerektiğini açıkladı.
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Auschwitz Toplama Kampı’nı 1977’de SPD’li Başbakan Helmuth Schmidt, 1995’te ise CDU’lu Başbakan Helmuth Kohl ziyaret etmişti.
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Almanya’da İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudi soykırımının yaşandığı nazilere ait en büyük kamp olan Polonya’daki Auschwitz Toplama Kampı’nda 1 milyon 100 bin kişi katledildi.
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Yaklaşık 900 bin kişi gaz odalarında öldürülürken, on binlercesi de kurşuna dizildi. Kampta, hastalık ve açlıktan ölenler de oldu. Kampta öldürülenler arasında 80 bin Polonyalı, 25 bin Sinti ve Roman ile 20 bin Rus askeri de bulunuyordu.
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27 Ocak 1945’te Sovyetler Birliği’ne bağlı Kızıl Ordu’nun Polonya’ya girmesiyle toplama kampında bulunanlar kurtarılmıştı.
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Auschwitz-Birkenau Vakfı Başkanı Piotr Cywinski, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Auschwitz-Birkenau Müzesi Müdür Yardımcısı Andrzej Kacorzyk. (soldan sağa)