İlk kez gitti...'Barbarca cinayetlerden derin utanç duyuyorum'

Merkel, toplama kampında yaptığı konuşmasında ise şunları söyledi: “Almanların burada işlediği barbarca cinayetler nedeniyle derin utanç duyuyorum. Auschwitz, Almanların kurduğu bir toplama kampıdır. Buradaki acıların sorumluluğu asla bitmeyecek. Burada yaşananlar, bizim kimliğimizin bir parçasıdır. Burada yaşananları asla unutmayız ve hiçbir şey bunları küçümseyemez.”