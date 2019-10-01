Haberler >Eğitim>Okullar ne zaman kapanacak? Nisan ve Kasım ara tatilleri ne zaman?
Okullar ne zaman kapanacak? Nisan ve Kasım ara tatilleri ne zaman?
Ara tatiller ne zaman ve okullar ne zaman kapanacak sorusu, birçok vatandaşın gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Nisan ve Kasım aylarında normal tatil sürecine ek olarak 2 tatil daha yapacak olan öğrenciler ve öğretmenler, okullar ne zaman kapanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre 2019-2020 eğitim öğretim döneminde okullar ne zaman kapanacak ve ara tatiller ne zaman olacak? İşte, o konıu hakkında araştırılan detaylı bilgiler
Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi çalışma takviminde yer alan bilgilere göre okulların ne zaman kapandığı ve tatil günleri için detaylar belli oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak? İşte, ara tatillerin ne zaman olacağı ve okulların ne zaman kapanacağı hakkında merak edilen bazı bilgiler
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Uyum haftası kapsamında ilkokul 1. sınıf, 9.sınıf (lise 1), imamhatip ortaokulu 5. sınıf ve hazırlık sınıfı öğrencileri 5-6 Eylül tarihlerinde okul sıralarında yerini aldı. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde okullar, 9 Eylül tarihinde ilk ders zili ile başlamış olacak ve şu tarihlerde kapanacak;
İLK ARA TATİL 18 EYLÜL'DE
Yeni sisteme göre 18 Eylül tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler, 18-22 Kasım tarihinde bir haftalık ara tatil yapacak. Okullar 25 Kasım tarihinde devam edecek.
YARI YIL TATİLİ 20 OCAK'TA
Yarıyıl tatili, 20-31 Ocak tarih aralığında gerçekleşecek. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL 6-10 NİSAN'DA
Öğrenciler için 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
MEB'DEN YENİ OKUL ZİLİ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Milli Eğitim Bakanlığı’na ‘Ben Çocuğum’ isimli bir çocuk şarkısı armağan eden Sanatçı Nil Karaibrahimgil ve Yazar Şermin Yaşar’ın yeni eğitim öğretim yılı için yine gönüllü olarak hazırladığı ve ilköğretim öğrencilerine armağan ettiği okul zili ve çocuk şarkısının sözleri şöyle:
Aç kapıyı, bekle bizi Hep beraber gelen biziz Kol kolayız el eleyiz Yoldayız biz, gelecek biziz
Soran biziz, bulan biziz Soru biziz, cevap biziz Merak edip araştıran Dünyaları keşfedeniz Aç kapıyı, bekle bizi Hep beraber gelen biziz Kol kolayız el eleyiz Yoldayız biz, gelecek biziz
Oyun biziz, müzik biziz Koşan biziz, duran biziz Yürekteki rengi bulup Hep yeniden resmederiz
Aç kapıyı, bekle bizi Hep beraber gelen biziz Kol kolayız el eleyiz Yoldayız biz, gelecek biziz
Tohum biziz, toprak biziz Güneş biziz, yağmur biziz Büyüyüp göklere uzanırken Çiçeklenip açan biziz
Yarınlarsa hep baktığın Bir umutsa aradığın O da biziz, o da biziz...
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.