Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Okullar ne zaman kapanacak? Nisan ve Kasım ara tatilleri ne zaman?

    Okullar ne zaman kapanacak? Nisan ve Kasım ara tatilleri ne zaman?

    Ara tatiller ne zaman ve okullar ne zaman kapanacak sorusu, birçok vatandaşın gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Nisan ve Kasım aylarında normal tatil sürecine ek olarak 2 tatil daha yapacak olan öğrenciler ve öğretmenler, okullar ne zaman kapanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre 2019-2020 eğitim öğretim döneminde okullar ne zaman kapanacak ve ara tatiller ne zaman olacak? İşte, o konıu hakkında araştırılan detaylı bilgiler

    Hürriyet Haber
    01.10.2019 - 10:23 | Son Güncelleme:
    1 / 1
    Okullar ne zaman kapanacak Nisan ve Kasım ara tatilleri ne zamanNext



    Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi çalışma takviminde yer alan bilgilere göre okulların ne zaman kapandığı ve tatil günleri için detaylar belli oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak? İşte, ara tatillerin ne zaman olacağı ve okulların ne zaman kapanacağı hakkında merak edilen bazı bilgiler

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    Uyum haftası kapsamında ilkokul 1. sınıf, 9.sınıf (lise 1), imamhatip ortaokulu 5. sınıf ve hazırlık sınıfı öğrencileri 5-6 Eylül tarihlerinde okul sıralarında yerini aldı. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde okullar, 9 Eylül tarihinde ilk ders zili ile başlamış olacak ve şu tarihlerde kapanacak;

    İLK ARA TATİL 18 EYLÜL'DE 

    Yeni sisteme göre 18 Eylül tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler, 18-22 Kasım tarihinde bir haftalık ara tatil yapacak. Okullar 25 Kasım tarihinde devam edecek.

    YARI YIL TATİLİ 20 OCAK'TA

    Yarıyıl tatili, 20-31 Ocak tarih aralığında gerçekleşecek. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

    İKİNCİ ARA TATİL 6-10 NİSAN'DA

    Öğrenciler için 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

    MEB'DEN YENİ OKUL ZİLİ

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Milli Eğitim Bakanlığı’na ‘Ben Çocuğum’ isimli bir çocuk şarkısı armağan eden Sanatçı Nil Karaibrahimgil ve Yazar Şermin Yaşar’ın yeni eğitim öğretim yılı için yine gönüllü olarak hazırladığı ve ilköğretim öğrencilerine armağan ettiği okul zili ve çocuk şarkısının sözleri şöyle:

    Aç kapıyı, bekle bizi
    Hep beraber gelen biziz
    Kol kolayız el eleyiz
    Yoldayız biz, gelecek biziz

    Soran biziz, bulan biziz
    Soru biziz, cevap biziz
    Merak edip araştıran
    Dünyaları keşfedeniz
    Aç kapıyı, bekle bizi
    Hep beraber gelen biziz
    Kol kolayız el eleyiz
    Yoldayız biz, gelecek biziz

    Oyun biziz, müzik biziz
    Koşan biziz, duran biziz
    Yürekteki rengi bulup
    Hep yeniden resmederiz

    Aç kapıyı, bekle bizi
    Hep beraber gelen biziz
    Kol kolayız el eleyiz
    Yoldayız biz, gelecek biziz

    Tohum biziz, toprak biziz
    Güneş biziz, yağmur biziz
    Büyüyüp göklere uzanırken
    Çiçeklenip açan biziz

    Yarınlarsa hep baktığın
    Bir umutsa aradığın
    O da biziz, o da biziz...

    Etiketler: okullar ne zaman tatil olacak
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2019
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.