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    Odunlukta tadilat yaparken define buldu

    Niğde'de bir vatandaşın atıl durumdaki odunlukta bulduğu keseden, Roma, Grek ve Osmanlı dönemine ait olduğu tahmin edilen 308 parça tarihi eser çıktı. Çok sayıda sikke, ok ucu, yüzük, küpe, jeton ve kurşunun yer aldığı eserler, Niğde Müzesine hibe edildi

    NİĞDE (AA)
    10.05.2018 - 16:52 | Son Güncelleme:
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    Odunlukta tadilat yaparken define bulduNext

    Niğde'de atıl durumdaki odunlukta bulunan keseden çıkan Roma, Grek ve Osmanlı dönemine ait olduğu tahmin edilen 308 parça tarihi eser müzeye bağışlandı.

    Etiketler: odunluk , define , kese , gündem

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