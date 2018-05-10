Odunlukta tadilat yaparken define buldu

Niğde'de bir vatandaşın atıl durumdaki odunlukta bulduğu keseden, Roma, Grek ve Osmanlı dönemine ait olduğu tahmin edilen 308 parça tarihi eser çıktı. Çok sayıda sikke, ok ucu, yüzük, küpe, jeton ve kurşunun yer aldığı eserler, Niğde Müzesine hibe edildi
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