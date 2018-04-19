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Durmadan yemek beni depresyona soktu

Ünlü oyuncu gece yarısı hamburger yiyerek 22 kilo aldı. Sonunda depresyona girdi.

Hürriyet Haber
19.04.2018 - 09:33 | Son Güncelleme:
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Durmadan yemek beni depresyona soktuNext

Ödüllü oyuncu Charlize Theron, mesleği için görüntüsünü değiştirmekten bile çekinmediğini bir kez daha gözler önüne serdi. 43 yaşındaki Theron, önemli rollerinden birini üstlendiği Tully adlı filmdeki rolü için tam 22 kilo aldı. Güzel oyuncu gece yarısından sonra yataktan kalkıp hamburger yiyerek aldığı kilolar yüzünden depresyona girdiğini de itiraf etti.

Etiketler: nicole kidman , oscar , destroyer on monday

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