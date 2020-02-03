Mutlaka öğrenin: İşte telefonların şaşırtan radyasyon değerleri
Amerikan gazetesi Chicago Tribune'nin 3G ve 4G bağlantıya sahip çeşitli telefon modelleri üzerinde yapılan araştırmadan derlenen bilgilere göre, cep telefonlarının Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından belirlenen üst sınırdan daha fazla radyasyon yaydığı ve bu değerlerin şirketlerin açıkladığı miktarların çok üzerinde olduğu belirlendi.
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1
Cep telefonlarının en fazla ABD'de 1.6W/kg, Avrupa bölgesinde ise 2W/kg radyasyon miktarına sahip olması zorunluluğu bulunuyor. Peki kullandığınız telefon ne kadar radyasyon yayıyor?
2
1.75W ile Xiaomi Mi A1 ilk sırada...
3
1.74W ile Vivo S1...
4
1.73W ile Xiaomi Redmi 6...
5
1.69 W ile Xiaomi Mi 8 en çok radyasyon yayan telefonlardan biri...
6
1.68 W ile Çinli üretici OnePlus tarafından üretilen 5T ise Xiaomi'nin peşinden geliyor.
7
İkinci sırada ise 1.64 W ile bir diğer Tayvanlı üretici HTC'nin HTC Desire 820 isimli modeli bulunuyor.