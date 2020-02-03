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Teknoloji
Foto: Pixabay
Haber Giriş: 02 Şubat 2020 - 22:37, /

Mutlaka öğrenin: İşte telefonların şaşırtan radyasyon değerleri

Amerikan gazetesi Chicago Tribune'nin 3G ve 4G bağlantıya sahip çeşitli telefon modelleri üzerinde yapılan araştırmadan derlenen bilgilere göre, cep telefonlarının Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından belirlenen üst sınırdan daha fazla radyasyon yaydığı ve bu değerlerin şirketlerin açıkladığı miktarların çok üzerinde olduğu belirlendi.

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1

Cep telefonlarının en fazla ABD'de 1.6W/kg, Avrupa bölgesinde ise 2W/kg radyasyon miktarına sahip olması zorunluluğu bulunuyor. Peki kullandığınız telefon ne kadar radyasyon yayıyor?

2

1.75W ile Xiaomi Mi A1 ilk sırada...

3

1.74W ile Vivo S1...

4

1.73W ile Xiaomi Redmi 6...

5

1.69 W ile Xiaomi Mi 8 en çok radyasyon yayan telefonlardan biri...

6

1.68 W ile Çinli üretici OnePlus tarafından üretilen 5T ise Xiaomi'nin peşinden geliyor.

7

İkinci sırada ise 1.64 W ile bir diğer Tayvanlı üretici HTC'nin HTC Desire 820 isimli modeli bulunuyor.

8

Nokia Lumia 630: 1.51 Watt

9

ASUS Zenfone 2: 1.48 Watt

10

Xiaomi Redmi Note 3: 1.44 Watt

11

Alcatel A5 LED: 1.43 Watt

12

Meizu Pro 7: 1.41 Watt

13

OnePlus 5: 1.39 Watt

14

HTC U11: 1.38 Watt

15

iPhone 7: 1.38 Watt

16

Sony Xperia Z1 Compact: 1.36 Watt

17

iPhone 8: 1.32 Watt

18

ZTE Axon 7 Mini: 1.29 Watt

19

BlackBerry DTEK60: 1.28 Watt

20

iPhone 7 Plus: 1.24 Watt

21

Google Pixel: 0.33 Watt

22

Samsung Galaxy S8: 0.32 Watt

23

Nokia Lumia 535: 0.32 Watt

24

ZTE Blade A610: 0.31 Watt

25

Motorola Moto Z: 0.30 Watt

26

Motorola Moto G5 Plus: 0.30 Watt

27

Samsung Galaxy A5 (2016): 0.29 Watt

28

LG Q6: 0.28 Watt

29

ZTE Blade A910: 0.27 Watt

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