Mucize Doktor’un Açelya’sının meğer sevgilisi de çok ünlüymüş!

Başrolünü ünlü isimlerin üstlendiği diziler milyonlarca izleyiciyi ekran başına topluyor. Karakterler zaman içinde o kadar evimize giriyor ki, neşeleri neşemiz, acıları acımız oluyor! Bir de yaşadıkları aşklar var... Yanlarına rol arkadaşlarından başkasını yakıştıramıyoruz. Oysa onların gerçek hayatta gönül verdikleri insanlar bambaşka...



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