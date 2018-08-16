Mucize Doktor’un Açelya’sının meğer sevgilisi de çok ünlüymüş!
Dizide canlandırdığı karakterlere, yaşadığı aşklara hayran olduğunuz ünlü isimler gerçek hayatta kimlerle birlikte biliyor musunuz?
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Mucize Doktor'da 'Açelya' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, sevgilisi Caner Şahin'le sarmaş dolaş pozunu paylaştı.
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Hayal Köseoğlu, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Mucize Doktor'da 'Açelya' karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncunun meslektaşı Caner Şahin'le aşk yaşadığı ortaya çıktı.
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Köseoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bu karenin altına 'aşk' notunu düştü. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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Başrolünü ünlü isimlerin üstlendiği diziler milyonlarca izleyiciyi ekran başına topluyor. Karakterler zaman içinde o kadar evimize giriyor ki, neşeleri neşemiz, acıları acımız oluyor! Bir de yaşadıkları aşklar var... Yanlarına rol arkadaşlarından başkasını yakıştıramıyoruz. Oysa onların gerçek hayatta gönül verdikleri insanlar bambaşka...
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
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Ali Atay ve Hazal Kaya
En son ‘Bizim Hikaye’ dizisinde Filiz karakterine hayat veren Hazal Kaya, dizide Burak Deniz’in canlandırdığı Barış karakteri ile aşk yaşıyordu.
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Gerçek hayatta ise oyuncu-yönetmen Ali Atay ile evli olan Kaya geçtiğimiz günlerde oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.
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Gupse Özay ve Barış Arduç
Barış Arduç, ‘Kiralık Aşk’ dizisinde canlandırdığı Ömer karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Dizide Defne karakterini canlandıran Elçin Sangu ile aşk yaşıyordu.
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Barış Arduç uzun yıllardır ‘Deliha’ filminin setinde tanıştığı Gupse Özay ile birlikte.
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İrem Helvacıoğlu
‘Sen Anlat Karadeniz’ dizisinde başrolü canlandıran İrem Helvacıoğlu, son zamanlar ilgi odağı haline geldi. Dizide hayat verdiği Nefes karakteri ile Ulaş Tuna Astepe’nin canlandırdığı Deli Tahir karakteri aşk yaşıyor.
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Gerçek hayatta ise soy adını sır gibi sakladığı Eser Bey ile birlikte.
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Bige Önal ve Aras Bulut İynemli
‘Çukur’ dizisiyle popülerliği artan Aras Bulut İynemli’nin dizide hayat verdiği Yamaç karakteri ile Dilan Çiçek Deniz’in canlandırdığı Sena karakteri evliydi.
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Gerçek hayatta ise Aras Bulut İynemli, Bige Önal’la birlikte.