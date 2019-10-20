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MSB: PKK/YPG’li teröristlerin çıkması yakından takip ediliyor
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında “PKK/YPG’li teröristlerin 120 saat içerisinde bölgeden çıkması yakından takip edilirken, bu kapsamda hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetleri sıkı şekilde ABD’li muhataplarla koordine edilmektedir” denildi.
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