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    MSB: PKK/YPG’li teröristlerin çıkması yakından takip ediliyor

    Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında “PKK/YPG’li teröristlerin 120 saat içerisinde bölgeden çıkması yakından takip edilirken, bu kapsamda hiçbir engelleme yapılmadığı gibi  bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetleri sıkı şekilde ABD’li muhataplarla koordine edilmektedir” denildi.

    Hürriyet Haber
    20.10.2019 - 16:33 |Son Güncelleme:
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    MSB: PKK/YPG’li teröristlerin çıkması yakından takip ediliyorNext

    Etiketler: teröristler , çekilme anı , son dakika haberler
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