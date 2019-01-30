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    Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! 30 Ocak son dakika hava durumu tahminleri

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın doğusu ve Konya'nın güney kesiminin yüksek bölgelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Öte yandan yurdun diğer kesimlerinde havaların nasıl seyredeceği ve son dakika hava durumu bilgileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, Meteorolojiden yapılan kar uyarısının detayları ve en son hava durumu tahminleri...

    Hürriyet Haber
    30.01.2019 - 14:36 | Son Güncelleme:
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    Meteorolojiden kar yağışı uyarısı 30 Ocak son dakika hava durumu tahminleriNext

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, söz konusu bölgelerde bugün başlayacak kar yağışının yarın gece saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Başta Antalya ve Konya'yı birbirine bağlayan kara yollarında olmak üzere buzlanma, don olayı ve tipi şeklinde kar yağışına bağlı ulaşımda yaşanabilecek muhtemel aksamalara karşı yetkililer ve vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor.

    Etiketler: son dakika , haberler

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