Meteor yağmuru ne zaman? Geminid meteor yağmuru saat kaçta?
Yılın son meteor yağmuru olan Geminid meteor yağmuru için geri sayım devam ediyor. Geminid meteor yağmurunda saatte 50-120 meteor görülebilecek. Fakat dolunay evresinde olan Ay, meteor yağmurunun oluşma bölgesinin üzerinde olacak, bu nedenle görünen meteor sayısı azalacak. Peki, Geminid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta başlayacak?
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Gökyüzünde yılın son ve en büyük görsel şöleni olarak nitelendirilen 'Geminid (İkizler) meteor yağmuru için sayılı gün kaldı. 2019 Gök Olayları Yıllığı takvimine göre, 4-17 Aralık 2019 tarihleri arasında sürecek olan Geminid meteor yağmuru, 14-15 Aralık 2019 tarihlerinde maksimum görünürlükte olacak.
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Halk arasında 'yıldız kayması' olarak nitelendirilen meteor yağmurlarından en etkini olan İkizler gök taşı yağmurunu, 3200 Phaethon kuyruklu yıldızı oluşturuyor. Peki, Geminid meteor yağmuru saat kaçta, nasıl izlenebilecek?
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Astronomların en çok görülmeye değer meteor yağmurlarından biri olarak nitelendirdiği Geminid meteor yağmuru, açık bir gökyüzü olan ve yeterince karanlık yerlerden izlenebiliyor.
Geminid Meteor izlenebilmesi için en uygun gün, meteor sayısının maksimuma ulaştığı13 Aralık gün batımından 14 Aralık sabahı gün doğumuna kadarki zaman dilimidir Geminid meteor yağmurunu izlemek için, saat 19:00’dan itibaren Kuzey-Doğu yönü ufuk çizgisindeki meteor yağmuruna ismini veren Gemini takım yıldızını bulmanız yeterli olacaktır.
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GEMİNİD METEOR YAĞMURU NEDİR=?
"Meteor yağmurlarının kralı" olarak bilinen Geminid, 3200 Phaethon adlı sönük bir kuyruklu yıldızın, Güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken arkasında bıraktığı kaya parçaları sonucunda oluşuyor. Gemidler her yıl en iyi meteor yağmurlarından biri olarak kabul edilir, çünkü bireysel meteorlar parlaktır ve zirve gökyüzünde meteor akışını saatte 120 meteor gibi yüksek oranlarda görebilir. Bilinen kayıtlara göre, Geminid meteor duşu neredeyse 200 yaşında.