Meteor yağmuru ne zaman? Geminid meteor yağmuru saat kaçta?

Astronomların en çok görülmeye değer meteor yağmurlarından biri olarak nitelendirdiği Geminid meteor yağmuru, açık bir gökyüzü olan ve yeterince karanlık yerlerden izlenebiliyor.



Geminid Meteor izlenebilmesi için en uygun gün, meteor sayısının maksimuma ulaştığı13 Aralık gün batımından 14 Aralık sabahı gün doğumuna kadarki zaman dilimidir Geminid meteor yağmurunu izlemek için, saat 19:00’dan itibaren Kuzey-Doğu yönü ufuk çizgisindeki meteor yağmuruna ismini veren Gemini takım yıldızını bulmanız yeterli olacaktır.