Mesut'a teselli

Mesut Özil, Almanya’nın Dünya Kupası’na grup maçlarında veda etmesinin ardından ırkçı saldırıların hedefi haline gelmişti. Bu saldırılar yüzünden Alman Milli Takımı ile yollarını ayıracağı konuşulan yıldız futbolcu, moral bulmak için sevgilisi Amine Gülşe ile tatile çıktı.
Mesut Özil, Almanya’nın Dünya Kupası’na grup maçlarında veda etmesinin ardından ırkçı saldırıların hedefi haline gelmişti. Bu saldırılar yüzünden Alman Milli Takımı ile yollarını ayıracağı konuşulan yıldız futbolcu, moral bulmak için sevgilisi Amine Gülşe ile tatile çıktı.
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