Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Mesir macunu kapmak isteyen amca kazanın içine düştü

    Mesir macunu kapmak isteyen amca kazanın içine düştü

    Manisa'da duası yapılan ve şifalı olan Mesir Macunu'ndan kapabilmek için bazı vatandaşlar kazanın içine düştü

    İHA
    22.03.2018 - 16:30 | Son Güncelleme:
    1 / 17
    Mesir macunu kapmak isteyen amca kazanın içine düştüNext

    24-29 Nisan tarihleri arasında bu yıl 478’incisi kutlanacak Manisa Mesir Macunu Festivali öncesinde gerçekleştirilen temsili karma töreninin ardından yüzlerce vatandaş kazandaki dualı Mesir’den alabilmek için adeta birbirlerini ezdi. Bazı vatandaşlar Mesir Macunu dolu kazanın içine düşerken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

    Etiketler: kazan , gündem

    En Yeni Foto Galeriler

    Mesir macunu kapmak isteyen amca kazanın içine düştü

    Mesir macunu kapmak isteyen amca kazanın içine düştü

    Zlatan Ibrahimovic ManU'dan ayrılıyor!

    Zlatan Ibrahimovic ManU'dan ayrılıyor!

    Öğrencilerin başarısı nasıl artar? İşte dünya çapında öne çıkan 5 araştırma sonucu...

    Öğrencilerin başarısı nasıl artar? İşte dünya çapında öne çıkan 5 araştırma sonucu...

    Cambridge’de nevruzu kutladılar

    Cambridge’de nevruzu kutladılar

    Şimdilik tatil bitti

    Şimdilik tatil bitti

    Talisca transferinde flaş gelişme!

    Talisca transferinde flaş gelişme!

    Gelecek yıl bambaşka Barcelona

    Gelecek yıl bambaşka Barcelona

    Vatanım Sensin'in Efsun'u nişanlandı

    Vatanım Sensin'in Efsun'u nişanlandı

    Hasankeyf'te arbede…

    Hasankeyf'te arbede…

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri