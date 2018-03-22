Mesir macunu kapmak isteyen amca kazanın içine düştü

24-29 Nisan tarihleri arasında bu yıl 478’incisi kutlanacak Manisa Mesir Macunu Festivali öncesinde gerçekleştirilen temsili karma töreninin ardından yüzlerce vatandaş kazandaki dualı Mesir’den alabilmek için adeta birbirlerini ezdi. Bazı vatandaşlar Mesir Macunu dolu kazanın içine düşerken, ortaya renkli görüntüler çıktı.
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