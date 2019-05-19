Merve Boluğur’a şok tehdit " Elimde görüntülerin var. Para ver yoksa bitersin"

Ünlü oyuncu Merve Boluğur'un cep telefonuna geçtiğimiz günlerde tanımadığı bir kişiden mesaj geldi. Mesajı gönderen kişi, elinde ünlü oyuncuya ait birçok fotoğraf ve müstehcen görüntü olduğunu iddia etti.
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