Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Merve Boluğur’a şok tehdit " Elimde görüntülerin var. Para ver yoksa bitersin"

Merve Boluğur’a şok tehdit " Elimde görüntülerin var. Para ver yoksa bitersin"

Ünlü oyuncu Merve Boluğur'un cep telefonuna geçtiğimiz günlerde tanımadığı bir kişiden mesaj geldi.

Hürriyet Haber
19.05.2019 - 11:22 | Son Güncelleme:
1 / 10
Merve Boluğur’a şok tehdit Elimde görüntülerin var. Para ver yoksa bitersinNext

Ünlü oyuncu Merve Boluğur'un cep telefonuna geçtiğimiz günlerde tanımadığı bir kişiden mesaj geldi. Mesajı gönderen kişi, elinde ünlü oyuncuya ait birçok fotoğraf ve müstehcen görüntü olduğunu iddia etti.

Etiketler: cep telefonu , tehdit

En Yeni Kelebek Galeriler

Survivor 2019 Türk Takımı Yarışmacı Adayları

Survivor 2019 Türk Takımı Yarışmacı Adayları

'İlk kar meselesini biraz abartmış olabiliriz!' Ünlülerden kar paylaşımları...

'İlk kar meselesini biraz abartmış olabiliriz!' Ünlülerden kar paylaşımları...

Canlı yayında her şeyi anlattı: 'İrem Derici sevgilimi elde etmek için çok uğraştı'

Canlı yayında her şeyi anlattı: 'İrem Derici sevgilimi elde etmek için çok uğraştı'

'O fotoğrafları silmeyeceğim!'

'O fotoğrafları silmeyeceğim!'

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın düğün davetiyesi ortaya çıktı!

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın düğün davetiyesi ortaya çıktı!

Sanatçıya biraz saygı

Sanatçıya biraz saygı

40’ıncı yaşa özel kutlama

40’ıncı yaşa özel kutlama

Aylin’in boyu çok uzun

Aylin’in boyu çok uzun

İrem Derici'nin yeni aşkı

İrem Derici'nin yeni aşkı

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.