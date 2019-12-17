‘Merhaba, ben Öykü Arin. Bu dünyayı yaşamak isteyen...’
Babasından alınan yüzde 51 uyumlu kök hücre ile hayata tutunan lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı için Frankfurt’ta destek konseri düzenlendi. Kendisine destek için toplanan herkese teşekkür eden Öykü Arin, gönderdiği mesajla herkesi duygulandırdı: “Merhaba. Ben Öykü Arin, bu dünyayı yaşamak isteyen milyonlarca candan, ‘Öykü’lerden biriyim.”
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Konserde, Karadeniz müziğinin önde gelen isimlerinden Apolas Lermi, Ali İnsan, Grup Zehirbaz, Grup Yardil, Hasan Ali, Umut Karakurt, Ahmet Yıldırım, Cem Aslantaş, Tolga Kaya, Ezel Amirova, Koray Beyoğlu, Aycan Karaca ve Aras Güler sahne aldı.
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Öykü Arin de konsere katılan ve Avrupa’dan kendisine destek olanlara bir mesaj gönderdi: “Merhaba. Ben Öykü Arin, bu dünyayı yaşamak isteyen milyonlarca candan, ‘Öykü’lerden biriyim. Almanya’da adıma açılan destek kampanyasına gösterdiğiniz duyarlılık ve verdiğiniz destek için milyonlarca kez teşekkür ediyorum.”
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“Bir gün, bir yerde sizlerle şahsen tanışmak, elinizi öpmek ve ‘İşte o Öykü benim’ diyebilmek umuduyla. İyi ki varsınız. Tek dileğim, hastalığımı yenerek hayatı kucaklayabilmek ve bu dünyayı güzel insanların temiz ruhundan aldığım güçle daha yaşanabilir kılabilmek. Böylece sizlere borcumu ödeyebilirim. Yüreğinizde yer verdiğiniz minik kelebek Öykü Arin Yazıcı.”
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Düzenlenen etkinliğin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirten Başkonsolos Burak Karartı ise şunları söyledi: “Öykü Arin’in hikâyesini ilk defa anneannesi Havva Hanım’dan duymuştum. Bölgemizde bağış kampanyasından bahsetti, bunu duyurmamızı istemişti. Bu kampanyanın bir parçası haline geldik. Sonrasında bu hikâye Türkiye sınırlarını aşarak insanlara ulaştı. Bazı hikâyeler var ki, insana insanlığını hatırlatıyor. Yitirmeye yüz tut tuttuğu değerleri, dayanışmayı anımsatıyor. Sahip olduğumuz sağlık gibi kıymetleri hatırlamamıza vesile oluyor.”
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“Öykü Arin de bu küçük yaşında bütün insanlara birçok değeri hatırlatmış oldu. Geçen sürede maalesef Öykü Arin istediğini alamadı. Ama dünya çapında 100 insanın umut ışığı olmuş. Sizlerin, bizlerin yaptığı tükürük bağışıyla. Yüz insanın hayatını kurtardı. Kısa sürede kendisinin de sağlığına kavuşmasını diliyorum. Allah onu önce ailesine, sonra da bütün dünyaya bağışlasın.”
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Anneanne Hava Duman ise şöyle konuştu: “Aklım, yazgısına direnen torunumda. Bana ve Öykü’ye umut getirdiniz. Öykü, yaşadığı durumu henüz algılayabilecek yaşta değil. Her şey bir oyun gibi geliyor. Pençesinde olduğu hastalığın ne denli acımasız olduğunu ayırt edemiyor. Mutlaka kök hücre nakli gerektiren hastalıkla boğuşuyor. Tek dileğim en kısa zamanda sağlığına kavuşması. Diğer çocuklar gibi okul yoluna düşmesi.”
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Etkinliğin düzenlendiği Mojen Performance’ın sahibi Nadir Temiz ise destek çağrısı yaptı: “Bu beş saat farklılıklarınızı, kökeninizi bir tarafa bırakıyoruz. Bu beş saat biz yalnızca insanız. Öykü Arin’e yüzde yüz uyumlu kök hücre bulmak şart. Bu hastalara yardım edelim. Biz her yıl farklı bir sosyal sorumluluk projesi yapıyorduk. Öykü Arin’e destek hepsinin önüne geçti.”
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Müziğe ve dünyaya, vicdani sorumluluklarıyla baktığını söyleyen Apolas Lermi de şunları söyledi: “Bu tarz konulara elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz, çağrı yapıyoruz. Öykü Arin’i haberler ve sosyal medyadan takip ediyorum. Türkiye’de gündem o kadar yoğun ki, insanlar vicdani sorumluluk gerektiren konulardan çok uzaklaştılar ve yalnızlaştılar. Gündem her an değişebiliyor. Gönlüm insan hayatı önceliğinden, sağlıktan, huzurdan yana. Öykü Arin’e katkıda bulunabildiysem ne mutlu bana.”
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Grup Zehirbaz salonu dolduran dinleyicilerle birlikte Öykü Arin’in en sevdiği şarkı ‘Senden Daha Güzel’i seslendirerek iyi dilek mesajı gönderdi.