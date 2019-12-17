‘Merhaba, ben Öykü Arin. Bu dünyayı yaşamak isteyen...’

Anneanne Hava Duman ise şöyle konuştu: “Aklım, yazgısına direnen torunumda. Bana ve Öykü’ye umut getirdiniz. Öykü, yaşadığı durumu henüz algılayabilecek yaşta değil. Her şey bir oyun gibi geliyor. Pençesinde olduğu hastalığın ne denli acımasız olduğunu ayırt edemiyor. Mutlaka kök hücre nakli gerektiren hastalıkla boğuşuyor. Tek dileğim en kısa zamanda sağlığına kavuşması. Diğer çocuklar gibi okul yoluna düşmesi.”