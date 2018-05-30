Sadece kendi hayatı değil köpeğininki de değişti: İşte o köpeğin ağlatan hikayesi

Kraliyet ailesinden bir Prens, ilk kez boşanmış ve kendisinden yaşça büyük bir kadınla evlendi. Gelinin soylu bir aileden gelmiyor olmasını saymıyoruz bile. Hatta gelin Markle'ın ailesi , Kraliçe 2. Elizabeth'in de uykularını kaçıracak türden bir aile. Sonuçta, oyuncu Meghan Markle, Prens Harry'nin kolunda onun resmi karısı olarak kiliseden çıktı ve yepyeni bir hayata adım attı.
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