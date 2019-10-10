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    Manisa'da akılalmaz olay! Gözyaşlarına boğuldular

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, eşi boşanma davası açan Samet Açıkpazu (24), kiracı olarak oturduğu evi benzin döküp ateşe verdi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında üst katta oturan ev sahibi ile annesi dumandan etkilendi. Polis kaçan kocayı arıyor.

    DHA
    10.10.2019 - 13:05 | Son Güncelleme:
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    Manisada akılalmaz olay Gözyaşlarına boğuldularNext

    Etiketler: haber , gündem , açıklama , son dakika haberler

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