Makarnaya 2 bin TL ödedim! Evden 4 bin TL ile çıkıyorum
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına, İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan konuk oldu. Son zamanlarda çok para harcadığını söylen Canda, evden 4 bin TL ile çıkıyorum’ dedi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına, İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan konuk oldu. Son zamanlarda çok para harcadığını söylen Canda, evden 4 bin TL ile çıkıyorum’ dedi.
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