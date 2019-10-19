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    Haberler >Gündem>Mahkeme başkanı tepki gösterdi

    Mahkeme başkanı tepki gösterdi

    KONYA'da plan yapıp, ağabeyi, yeğeni ve ağabeyinin arkadaşına komşusu Seyran Ö.'nün içerisinde 45 bin TL değerinde altın ile bin euro ve 2 bin lira bulunan çantasını gasbettiren Nermin Bektaş (29) ile suç ortaklarının yargılanmasına devam edildi. Haklarında 15 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası istenen sanıklardan ağabey Yaşar Bektaş, tutukluluğuna karar verilince, "Başkanım zararı nasıl karşılayayım, imkan verilmiyor" dedi. Mahkeme başkanının yanıtı da, "Bunu olayı gerçekleştirirken düşünseydin. Bana mı sordun? oldu.

    DHA
    19.10.2019 - 10:32 |Son Güncelleme:
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    Etiketler: haber , gündem , açıklama , son dakika haberler
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