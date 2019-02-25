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Lütfen bak gözlerime: Sahneden "elektrik" yayıldı

Sonuçları çok da şaşırtmayan 91'inci Oscar Ödülleri gecesinin en çok konuşulan anlarından birine Lady Gaga ile Bradley Cooper imza attı.

AFP, AP, REUTERS

Hürriyet Haber
25.02.2019 - 07:08 | Son Güncelleme:
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Lütfen bak gözlerime: Sahneden elektrik yayıldıNext

Bir süre önce nişanlısından ayrılan Lady Gaga ile geceye annesi ve sevgilisi Irina Shayk ile birlikte katılan Bradley Cooper, törende birlikte çalıştıkları A Star is Born adlı filmin Shallow adlı şarkısını seslendirdi.

AFP, AP, REUTERS

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