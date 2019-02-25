Lütfen bak gözlerime: Sahneden "elektrik" yayıldı

Bir süre önce nişanlısından ayrılan Lady Gaga ile geceye annesi ve sevgilisi Irina Shayk ile birlikte katılan Bradley Cooper, törende birlikte çalıştıkları A Star is Born adlı filmin Shallow adlı şarkısını seslendirdi.
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