Lezzetli güllacın en iyi 10 adresi

Süt ağırlıklı olduğu için, hafif ve hazmı kolay bir tatlı güllaç. Bu nedenle iftar sonrası daha çok tercih ediliyor ve ramazanda özel olarak üretiliyor. Peki en lezzetlileri nerelerde yapılıyor? Uzman jürimize danıştık, tüm Türkiye’den öne çıkan adresleri bir araya getirdik. Sinem Kılıç / Berna Büyükbayrak
1-Karaköy Güllüoğlu/İstanbul Sadece baklavayla yetinmeyin Bu ismi duyunca akla ilk baklava geliyor ama ramazan ayında güllaçları da kapış kapış gidiyor. Jürimizin oy çokluğuyla birinci sıraya yerleşen güllaçlarını Trakya bölgesindeki mandıralardan temin ettikleri inek sütüyle yapıyorlar. Ayrıca Konya ve Harran ovalarında yetişen şekerpancarından elde edilen şeker, Gaziantep’in Barak yöresinden henüz olgunlaşmadan toplanan rayihalı antepfıstığı ve Giresun’un meşhur tombul fındığı kullanılıyor. Kilosu 58, porsiyonu 14.50 TL.(0212) 249 96 80
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