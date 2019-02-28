Lady Gaga ilk kez konuştu: Evet, aşkı görmenizi istedik

Tören gecesi rol arkadaşı Bradley Cooper ile birlikte Shallow şarkısını seslendiren ünlü şarkıcı, sahneden yayılan ve aşk söylentilerini körükleyen o anlar hakkında " İnsanlar aşkı gördü, biz de zaten bunu istiyorduk" dedi.
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