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Lady Gaga ilk kez konuştu: Evet, aşkı görmenizi istedik

 Oscar gecesine damga vuran düet hakkında bir açıklama da Lady Gaga'dan geldi.

Hürriyet Haber
28.02.2019 - 15:31 | Son Güncelleme:
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Lady Gaga ilk kez konuştu: Evet, aşkı görmenizi istedikNext

Tören gecesi rol arkadaşı Bradley Cooper ile birlikte Shallow şarkısını seslendiren ünlü şarkıcı, sahneden yayılan ve aşk söylentilerini körükleyen o anlar hakkında " İnsanlar aşkı gördü, biz de zaten bunu istiyorduk" dedi.

AFP, AP, REUTERS, BACKGRID USA

Etiketler: bradley cooper

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